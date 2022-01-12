В НАН заявили о начале очередной волны COVID-19 в Украине

Динамика количества новых обнаружений и положительных ПЦР-тестов позволяет сделать вывод, что в Украине начинается очередная волна заболеваемости коронавирусной болезнью, сообщает «Громадське» со ссылкой на Национальной академии наук Украины.

Эксперты НАН указывают, что количество положительных тестов выросло почти на 40% по отношению к минимуму последних чисел декабря 2021 года. Также увеличиваются объемы тестирования и положительность тестов. Украина следует тенденциям стран восточной Европы (Чехия, Румыния, Болгария и др.) с небольшой задержкой во времени.

«Поскольку начало новой волны пришлось на праздничный период, что традиционно приводит к аномалиям в данных, сейчас трудно оценить и спрогнозировать реальную скорость распространения эпидемии»,– утверждают в НАН Украины.

Согласно данным о заразности штамма «Омикрон» и эпидемических тенденциях ряда стран мира, эксперты ожидают более стремительный, чем когда-либо ранее, рост эпидемических показателей.

Открытие школ после каникул и сезонность могут существенно повлиять на динамику эпидемии, считают в Национальной академии наук Украины.

В то же время заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Игорь Кузин в интервью «BBC News Украина», обнародованном 11 января, говорил, что в настоящее время очередной всплеск коронавируса на фоне распространения нового штамма «Омикрона» в Украине еще не начался. Его ожидают в конце января 2022 года.

Кузин утверждал, что в настоящее время в Сумской области увеличивается количество новых случаев, а в Херсонской – растет доля госпитализированных. Однако этот рост, по оценке чиновников, незначительный.

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