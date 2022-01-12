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COVID-19: за сутки в Украине заболели больше 7 тысяч человек, 193 – умерли

COVID-19: за сутки в Украине заболели больше 7 тысяч человек, 193 – умерли

За прошедшие сутки в Украине зафиксировали 7 117 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 (в числе заболевших 409 детей и 160 медработников), сообщает Министерство охраны здоровья.

Также за сутки:

госпитализированы – 1 898 человек;летальных случаев – 193;выздоровели – 8 077 человек.

Днем ранее было выявлено 5 429 инфицированных и зафиксировано 219 смертей от COVID-19.

За последние сутки наибольшее число подтвержденных случаев COVID-19 зарегистрировано в Киеве (1151), Ивано-Франковской области (502), а также в Харьковской (457), Сумской (445) и Винницкой (435) областях.

Агентство Телевидения Новости

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