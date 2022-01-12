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В пожаре в Лозовском районе погибли отец с сыном
Сегодня около 10 утра в ГСЧС поступило сообщение о пожаре в поселке Семеновка Лозовского района: горел частный дом.
Прибывшие на место спасатели установили, что в жилой комнате дома горят двери, домашние вещи и мебель на площади 20 кв. метров, сообщает пресс-служба ГСЧС Харьковской области. В 11:00 пожар был локализован и в 12:14 полностью ликвидирован.
Во время ликвидации пожара спасатели нашли тела двоих погибших: 82-летнего мужчины и его 55-летнего сына. По предварительной информации, пенсионер самостоятельно не передвигался.
Причина возгорания устанавливается.
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