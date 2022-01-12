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На виновника ДТП на окружной трижды составлялись протоколы за нетрезвое вождение

На виновника ДТП на окружной трижды составлялись протоколы за нетрезвое вождение

Информацию по водителю Kia, который сегодня утром на окружной дороге выехал на полосу встречного движения, опубликовал на своей странице в Facebook нардеп Александр Бакумов. В результате Kia столкнулась с двигавшейся навстречу Toyotа. Погибли оба водителя и женщина-пассажир Toyotа, двое 3-летних детей семейной пары из Toyotа сейчас в тяжелом состоянии в больнице.

«Порушник, який вилетів на зустрічну смугу і забрав життя двох молодих батьків, лише за осінь мав три адміністративні протоколи за 130 статтею КУпАП – керування у стані алкогольного сп’яніння. 

Жоден з цих протоколів не був розглянутий судом! Жоден! Якби у суду хоч до одного із цих матеріалів «дійшла черга», порушника не мало бути б в цьому місці і в цей час на дорозі», – пишет Бакумов.

Агентство Телевидения Новости

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