На виновника ДТП на окружной трижды составлялись протоколы за нетрезвое вождение

Информацию по водителю Kia, который сегодня утром на окружной дороге выехал на полосу встречного движения, опубликовал на своей странице в Facebook нардеп Александр Бакумов. В результате Kia столкнулась с двигавшейся навстречу Toyotа. Погибли оба водителя и женщина-пассажир Toyotа, двое 3-летних детей семейной пары из Toyotа сейчас в тяжелом состоянии в больнице.

«Порушник, який вилетів на зустрічну смугу і забрав життя двох молодих батьків, лише за осінь мав три адміністративні протоколи за 130 статтею КУпАП – керування у стані алкогольного сп’яніння.

Жоден з цих протоколів не був розглянутий судом! Жоден! Якби у суду хоч до одного із цих матеріалів «дійшла черга», порушника не мало бути б в цьому місці і в цей час на дорозі», – пишет Бакумов.

Агентство Телевидения Новости