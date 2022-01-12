Спасатели проверяют пожарную безопасность в областных больницах

Из-за пожара в больнице Ивано-Франковской области премьер-министр Украины дал поручение работникам ГСЧС проверить учреждения здравоохранения на соблюдения правил пожарной и техногенной безопасности. Возгорание произошло 28 декабря в палате реанимационного отделения Косовской больницы. В результате 4 человека погибли, еще троих госпитализировали в другую больницу. В Харьковской области сейчас также продолжаются проверки лечебных заведений на пожарную безопасность.

Сергей Колосовский, начальник управления противодействия чрезвычайным ситуациям ГУ ГСЧС в Харьковской обл.

Усі об’єкти будуть перевірені до 14 січня. Буде проведений аналіз, направлена інформація до органів місцевого самоврядування, до балансу утримувачів даних обєктів. Ця робота проводиться, не зупиняючись. Деякі обєкти необладнані системою пожежної сигналізації, є порушення вимог шляхів евакуації – захаращення або зачинення. Це основні недоліки, які вже були виявлені. Всі питання будуть висвітлені на нараді.

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