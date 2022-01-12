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Штаммом «Омикрон» заразятся все, но привитые переболеют легче,– медики США

Штаммом «Омикрон» заразятся все, но привитые переболеют легче,– медики США

В конечном итоге никому не удастся избежать заражения штаммом коронавируса «Омикрон». Однако, вакцинированные люди перенесут заражение легче. Об этом заявил директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи, сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

Самые серьезные последствия этого штамма, убеждены инфекционисты, испытают непривитые люди, по которым «Омикрон» нанесет «главный удар».

«Омикрон» при его невероятной, беспрецедентной степени эффективности распространения в конечном итоге найдет почти всех. Вероятно, пострадают и те, кто вакцинировался и сделал повторную прививку, некоторые, возможно, перенесут это достаточно хорошо, в том смысле, что не будут госпитализированы и не умрут», — считает Энтони Фаучи.

Исполняющая обязанности директора Управления по вопросам качества продовольствия и медикаментов США Джанет Вудкок также считает, что большинство людей заразится COVID.

В ВОЗ прогнозируют, что сложная ситуация с COVID-19 в мире продлится еще как минимум три месяца.

Агентство Телевидения Новости

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