Два убийства и несколько похищений: в суд направили дело «черных риелторов»

Завершено досудебное расследование по делу так называемых «черных риелторов», которые на протяжении более двух лет находили одиноких людей и завладевали их жильем, а затем продавали его, получая немалую прибыль. Теперь группа из 10 человек пойдет под суд.

Александр Мартыш, начальник отдела расследования особо тяжких преступлений СУ ГУНП

Деяких із своїх жертв члени угрупування споювали, у когось викрадали документи на право власності, інших незаконно позбавляли волі та силоміць утримували до того моменту, коли потерпілі були вимушені підписати документи про відчуження їхнього майна.

Более восьми миллионов гривен – именно такую сумму прибрали к рукам злоумышленники в результате продажи недвижимости. Но на этом неправомерные действия членов группы не заканчивались. Чтобы их не могли уличить, они даже убивали своих жертв. В настоящее время доказано два случая убийства.

задержанный

– Начал душить ее, вот, она просто отключилась и все. Вытянул ее на улицу.

– Выкопали до этого?

– Да, она уже была готова, яма.

– Яма была готова? Кто копал?

– Я копал.

– А как ты душил ее? Она лицом к тебе была?

– Да, она лежала на спине.

Еще двое потерпевших, которых преступники насильно удерживали в частном доме, правоохранителям удалось спасти в апреле 2021 года.

Евгения Кадынцева, старший следователь СУ ГУНП

У десятках томів справи поліцейськими зібрані беззаперечні докази їх вини, зокрема протоколи 40 обшуків, висновки 41 проведеної в ході досудового розслідування судової експертизи, матеріали сотень інших слідчих та розшукових дій.

По словам старшего следователя следственного управления нацполиции Евгении Кадынцевой, обвиняемым грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы. Ксения Табака, Агентство Телевидения Новости





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