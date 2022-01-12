Морозы не отступают: из-за переохлаждения люди попадают в больницы

Уже несколько дней в Харьковской области держатся сильные морозы, поэтому в больницы снова начали попадать люди с переохлаждением. Заместитель директора Центра экстренной медицинской помощи Галина Салдан, сообщила, чаще всего во время долгого пребывания на улице обмораживаются руки и ноги, но также может пострадать и лицо. Так, только за минувшие сутки в больницу были госпитализированы двое мужчин.

Галина Салдан, заместитель директора Центра экстренной медпомощи

«Один з переохолодженням, а один з відмороженими кінцівками, верхніми кінцівками.В основному ідуть або безсхатьки або люди в алкогольному спянінні. і за 10 число було переохолодження одне, тоже переохолодження шпиталізовано до лікарні швидкої допомоги.»

В случае переохлаждения следует немедлить и обращаться к медикам, советует Галина Салдан. Ведь сильное переохлаждение может привести к тяжелым последствиям, иногда даже вплоть до ампутации конечностей.

Галина Салдан, заместитель директора Центра экстренной медпомощи

«Відмороження вже більш такі глибокі, то там іде холодні кінцівки, навіть в теплому приміщені вони вже білі. За часту навіть і вуха відморожують з часом коли вже відігріваються. то поверхня відмороженої шкіри появляються пузирі.»

Синоптики предупреждают, что в четверг также ожидаются сильные морозы. Ночью температура может опуститься до минус 17 градусов, днем ​​будет колебаться от 9 до 11 градусов мороза. И только в пятницу прогнозируют незначительное потепление. Поэтому врачи советуют завтра, чтобы уберечь себя от переохлаждения потеплее одеваться. А по возможности меньше находиться на улице.





Агентство Телевидения Новости