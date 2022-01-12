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Вертолеты на крышах клиник: анонсирована масштабная реконструкция облбольниц

Вертолеты на крышах клиник: анонсирована масштабная реконструкция облбольниц

В этом году начинается глобальная реконструкция центральных областных больниц. Фактически речь идет о двух объектах – детской и взрослой. В администрации уверены – замахнулись не просто на ремонт корпусов, а на функциональную реконструкцию зданий, которые изменят саму систему оказания медицинской помощи.

Михаил Черняк, зам. губернатора

Планується покращити умови надання медичної допомоги, й за рахунок того, що у нас вже працює й має розвиватись сан авіація з використанням тих гелікоптерів, що були придбані до ДСНС та Нацполіції, тому ми в цих двох лікарнях плануємо розгорнути ці дві площадки.

Планируется, что санавиация будет как доставлять больных или пострадавших из удаленных районов в областной центр, так и срочно переправлять врачей туда, где возникла необходимость в их помощи. Сейчас завершается проектирование объектов, после этого можно привлекать государственное финансирование – ведь собственного не хватит – и объявить тендеры, говорит Черняк. Завершить реконструкцию обеих больниц в облгосадминистрации планируют через два года. Марина Николаева, Ярослав Василенко, АТН

Агентство Телевидения Новости

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