Жители поселка в Московском районе — без воды: произошла авария на водопроводе

На водоводе диаметром 200 мм по улице Варваровской в ​​Московском районе произошла авария, которую сейчас устраняют аварийные бригады КП «Харьковводоканал».

Об этом сообщил сегодня, 13 января, заместитель генерального директора – директор Комплекса «Харьковводоснабжения» КП «Харьковводоканал» Владлен Волков.

По его информации, аварийная ситуация по этому адресу возникла вчера около 18.00.

На период ремонта водоснабжение в поселке Тюринка было прекращено. Земляные работы были организованы с учетом ночного времени суток и пониженной температуры.

«Была обнаружена трещина на технически изношенном трубопроводе холодного водоснабжения, оперативно готовимся к перекладке на данном участке водовода. Привлечена спецтехника и дополнительная аварийная бригада», — рассказал Владлен Волков.

По его словам, водоснабжение будет возобновлено сегодня, 13 января, до 21:00.

До этого времени подвоз воды будет производиться автоцистернами предприятия.

Агентство Телевидения Новости