Где в Харькове нет воды сегодня (адреса)

Сегодня, 13 января, в связи с проведением ремонтно-восстановительных работ в части домов Харькова временно прекращено водоснабжение.

Как сообщили в КП «Харьковводоканал», воды нет по следующим адресам:

Холодногорский район: ул. Таганская (ч/с), пер. Донбасский (ч/с), ул. Таганская, 14/1, 16 к 20:00 13.01.22 г.

Московский район:пр. Тракторостроителей, 83 (п. №7, стояк), ул. Моисеевская (ч/с), ул. Артельная (ч/с), ул. Тополева (п/с), ул. Ангарская (ч/с), ул. Ново-Веринская (Лазо) (ч/с), ул. Ново-Харьковская (ч/с), ул. Галинская (ч/с), ул. Варваровская (ч/с), ул. Вятская (ч/с), ул. Пестеля (ч/с), ул. Люсинская (ч/с), ул. Юрия Лавриненко (Мориса Тореза) (ч/с), ул. Семиградская (ч/с), ул. Маломосковская (ч/с) до 20:00 13.01.22; пр. Московский, 57/63, 65, 67, 69, 89, 91, 93, 95, 97, 109, 111 к 23:59 13.01.22 г.

Немышлянский район:ул. Харьковских Дивизий, 17/2 (п. №2, стояк) до 17:00 13.01.22 г.

Слободской район:ул. Зерновая, 53-в (п. №1-2) до 20:00 13.01.22 г.

Холодногорский районул. Полтавский шлях, 148/2 (п. №4, стояк) до 20:00 13.01.22 г.

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