Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 09:45
Просмотров: 58

Где в Харькове нет воды сегодня (адреса)

Где в Харькове нет воды сегодня (адреса)

Сегодня, 13 января, в связи с проведением ремонтно-восстановительных работ в части домов Харькова временно прекращено водоснабжение.

Как сообщили в КП «Харьковводоканал», воды нет по следующим адресам:

Холодногорский район: ул. Таганская (ч/с), пер. Донбасский (ч/с), ул. Таганская, 14/1, 16 к 20:00 13.01.22 г.

Московский район:пр. Тракторостроителей, 83 (п. №7, стояк), ул. Моисеевская (ч/с), ул. Артельная (ч/с), ул. Тополева (п/с), ул. Ангарская (ч/с), ул. Ново-Веринская (Лазо) (ч/с), ул. Ново-Харьковская (ч/с), ул. Галинская (ч/с), ул. Варваровская (ч/с), ул. Вятская (ч/с), ул. Пестеля (ч/с), ул. Люсинская (ч/с), ул. Юрия Лавриненко (Мориса Тореза) (ч/с), ул. Семиградская (ч/с), ул. Маломосковская (ч/с) до 20:00 13.01.22; пр. Московский, 57/63, 65, 67, 69, 89, 91, 93, 95, 97, 109, 111 к 23:59 13.01.22 г.

Немышлянский район:ул. Харьковских Дивизий, 17/2 (п. №2, стояк) до 17:00 13.01.22 г.

Слободской район:ул. Зерновая, 53-в (п. №1-2) до 20:00 13.01.22 г.

Холодногорский районул. Полтавский шлях, 148/2 (п. №4, стояк) до 20:00 13.01.22 г.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Загрузка...
Январь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 