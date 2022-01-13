В Украине за сутки — более 10 тысяч заболевших COVID-19
В Украине за сутки зафиксировали 10 046 заболевших COVID-19 и 191 летальный случай.
Об этом сообщила пресс- служба Министерства здравоохранения Украины.
«За сутки 12 января в Украине: зафиксировано 10 046 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей – 590, медработников – 255)», — сказано в сообщении МОЗ в Фейсбук.
Также за минувшие сутки 1 676 заболевших госпитализированы.
Как сообщается в Телеграмм-канале Коронавирус_Инфо, количество случаев заболевания за сутки в регионах:
г. Киев – 997;
Винницкая область – 510;
Волынская область – 88;
Днепропетровская область – 362;
Донецкая область – 354;
Житомирская область – 367;
Закарпатская область – 413;
Запорожская область – 222;
Ивано-Франковская область – 983;
Киевская область – 376;
Кировоградская область – 64;
Луганская область – 98;
Львовская область – 949;
Николаевская область – 174;
Одесская область – 508;
Полтавская область – 431;
Ровенская область – 273;
Сумская область – 510;
Тернопольская область – 389;
Харьковская область – 560;
Херсонская область – 95;
Хмельницкая область – 367;
Черкасская область – 293;
Черновицкая область – 313;
Черниговская область – 350.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Напомним, днем ранее, 12 января, в Украине за сутки выявили 7 117 новых случаев заболевания СOVID-19.
За все время пандемии в Украине зафиксировали 3 727 034 случая коронавируса; выздоровели 3 537 826 человек; летальных исходов – 97 928.
Кроме того, за сутки 102 580 человек были вакцинированы против COVID-19. Первую дозу получили 33 45 человек, – 53 342 человека, дополнительную дозу — 749 человек, бустерную дозу – 15 037 человек.
С начала вакцинальной кампании прививки от коронавируса получили 14 909 168 человек, из них первую дозу – 14 909 166 человек, две дозы – 14 152 238 человек, дополнительную дозу – 8 088 человек, бустерную дозу – 56 178 человек.
В общей сложности в стране сделано 29 125 670 прививок.