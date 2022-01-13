В Украине за сутки — более 10 тысяч заболевших COVID-19

В Украине за сутки зафиксировали 10 046 заболевших COVID-19 и 191 летальный случай.

Об этом сообщила пресс- служба Министерства здравоохранения Украины.

«За сутки 12 января в Украине: зафиксировано 10 046 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей – 590, медработников – 255)», — сказано в сообщении МОЗ в Фейсбук.

Также за минувшие сутки 1 676 заболевших госпитализированы.

Как сообщается в Телеграмм-канале Коронавирус_Инфо, количество случаев заболевания за сутки в регионах:

г. Киев – 997;

Винницкая область – 510;

Волынская область – 88;

Днепропетровская область – 362;

Донецкая область – 354;

Житомирская область – 367;

Закарпатская область – 413;

Запорожская область – 222;

Ивано-Франковская область – 983;

Киевская область – 376;

Кировоградская область – 64;

Луганская область – 98;

Львовская область – 949;

Николаевская область – 174;

Одесская область – 508;

Полтавская область – 431;

Ровенская область – 273;

Сумская область – 510;

Тернопольская область – 389;

Харьковская область – 560;

Херсонская область – 95;

Хмельницкая область – 367;

Черкасская область – 293;

Черновицкая область – 313;

Черниговская область – 350.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Напомним, днем ранее, 12 января, в Украине за сутки выявили 7 117 новых случаев заболевания СOVID-19.

За все время пандемии в Украине зафиксировали 3 727 034 случая коронавируса; выздоровели 3 537 826 человек; летальных исходов – 97 928.

Кроме того, за сутки 102 580 человек были вакцинированы против COVID-19. Первую дозу получили 33 45 человек, – 53 342 человека, дополнительную дозу — 749 человек, бустерную дозу – 15 037 человек.

С начала вакцинальной кампании прививки от коронавируса получили 14 909 168 человек, из них первую дозу – 14 909 166 человек, две дозы – 14 152 238 человек, дополнительную дозу – 8 088 человек, бустерную дозу – 56 178 человек.

В общей сложности в стране сделано 29 125 670 прививок.

Агентство Телевидения Новости