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Футбольный арбитр очень сильно «начудил»

Футбольный арбитр очень сильно «начудил»

Судейство привело к громкому скандалу

В Камеруне набирает обороты главный турнир сборных Черного континента — Кубок Африканских Наций.

Матч сборных Тунис и Мали получился суперскандальным из-за судейства.

Сначала арбитр Джанни Сиквазе из Замбии дал свисток об окончании матча на 86-й минуте, ошибочно посчитав 5 добавленных минут от 80-й, а не от 90-й минуты.

Затем Сиквазе во второй раз свистнул об окончании матча, когда не истекло еще 90 минут, а четвертый арбитр собирался поднимать табличку с количеством добавленных минут.

Всё это происходило при явном негодовании тунисцев, которые проигрывали 0:1.

Спустя полтора часа было решено вернуть команды на поле, и досуживать матч должен был 4-й арбитр. Но представители Туниса отказались от такой доигровки и подали протест на результат матча.


Агентство Телевидения Новости

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