Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 12:42
Просмотров: 69

Пожар в Липцах: горела дача

Пожар в Липцах: горела дача

В Харьковском районе вечером 12 января произошел пожар в дачном доме.

Как сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области, в 16:45 спасателям поступило сообщение о пожаре в садовом обществе «Дельфин» в Липцах, где горел дом на участке №69.

Прибывшие на вызов спасатели на месте происшествия установили, что горит перекрытие двухэтажного дачного дома на площади 5 м.кв.

Пожар бойцы ГСЧС локализовали уже в 17:03, ликвидировали в 19:00.

Погибших и пострадавших в результате пожара нет. Ущерб от него устанавливается.

По данным спасателей, вероятной причиной пожара стало нарушение правил пожарной безопасности при устройстве и эксплуатации печи на твердом топливе.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Загрузка...
Январь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 