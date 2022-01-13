Пожар в Липцах: горела дача

В Харьковском районе вечером 12 января произошел пожар в дачном доме.

Как сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области, в 16:45 спасателям поступило сообщение о пожаре в садовом обществе «Дельфин» в Липцах, где горел дом на участке №69.

Прибывшие на вызов спасатели на месте происшествия установили, что горит перекрытие двухэтажного дачного дома на площади 5 м.кв.

Пожар бойцы ГСЧС локализовали уже в 17:03, ликвидировали в 19:00.

Погибших и пострадавших в результате пожара нет. Ущерб от него устанавливается.

По данным спасателей, вероятной причиной пожара стало нарушение правил пожарной безопасности при устройстве и эксплуатации печи на твердом топливе.

Агентство Телевидения Новости