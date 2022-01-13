Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 13:28
Просмотров: 36

Ну и развязка! Обладатель Суперкубка Италии по футболу определился на последних секундах компенсированного времени

Ну и развязка! Обладатель Суперкубка Италии по футболу определился на последних секундах компенсированного времени

Казалось, серии послематчевых пенальти не избежать.

В итальянском клубном футболе разыгран национальный Суперкубок. В матче за трофей сошлись миланский «Интер» и туринский «Ювентус».

В основные 90 минут команды обменялись голами: за «Ювентус» забил Уэстон Маккенни, за «Интер» — Лутаро Мартинес с пенальти.

Счет 1:1 сохранялся в овертайме до заключительной, 120-й минуты матча, но до серии послематчевых 11-метровых дело не дошло, поскольку Алексис Санчес своим голом перед самым финальным свистком принес «Интеру» победу 2:1 и, соответственно, Суперкубок Италии.


Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Загрузка...
Январь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 