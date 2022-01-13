Ну и развязка! Обладатель Суперкубка Италии по футболу определился на последних секундах компенсированного времени

Казалось, серии послематчевых пенальти не избежать.

В итальянском клубном футболе разыгран национальный Суперкубок. В матче за трофей сошлись миланский «Интер» и туринский «Ювентус».

В основные 90 минут команды обменялись голами: за «Ювентус» забил Уэстон Маккенни, за «Интер» — Лутаро Мартинес с пенальти.

Счет 1:1 сохранялся в овертайме до заключительной, 120-й минуты матча, но до серии послематчевых 11-метровых дело не дошло, поскольку Алексис Санчес своим голом перед самым финальным свистком принес «Интеру» победу 2:1 и, соответственно, Суперкубок Италии.





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