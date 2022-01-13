Ведущий эпидемиолог США предупредил об опасности штамма «Омикрона»

Штамм коронавируса COVID-19 «Омикрон» способен «найти» практически всех – заражение грозит не только вакцинированным, но и ревакцинированным.

В большинстве случаев среди вакцинированных и ревакцинированных людей не будет госпитализированных и жертв, публикует CNN слова врача, доктора медицины, руководителя Института аллергологии и инфекционных заболеваний и ведущего эпидемиолога страны Энтони Фаучи.

Эксперт предупредил, что основной «коронавирусный удар» грозит тем, кто не получил прививки от COVID-19.

«Омикрон» с его необычной, беспрецедентной степенью эффективности трансмиссии (механизм передачи инфекции – ред.) в конце концов «найдет» почти всех…», – сказал врач.

Коронавирус в США с начала пандемии, которая стартовала в марте 2020 года, нашли у 62 727 044 человек, а умерли 843 624 пациента, сообщили в Университете Джонса Хопкинса.

В стране вакцинированы 520 184 112 человек.

Напомним, штамм COVID-19 «Омикрон» впервые нашли в начале ноября 2021 года на юге Африки. Позже Всемирная организация здравоохранения квалифицировала новый вариант коронавируса как вызывающий беспокойство.

«Омикрон» уже обнаружили в десятках стран мира, в том числе и в США и Украине.

В Институте показателей и оценки здоровья (IHME) прогнозировали, что более чем половина населения Европы будет инфицирована «Омикроном» в ближайшее время.

Источник: УНИАН

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