В Харькове трех человек разоблачили в кражах из гаражей

В Харькове полицейские разоблачили группу из трех человек в серии краж из гаражей горожан.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

По данным полиции, правоохранители установили пять эпизодов преступной деятельности злоумышленников, которыми оказались трое мужчин в возрасте 29 и 30 лет, жители Харькова и области. Они разбирали кирпичную стену здания и выносили ценное имущество потерпевших. Сумма нанесенного ущерба составила около 280 тысяч гривен.

Во время осмотра автомобиля, на котором передвигались злоумышленники, полицейские обнаружили похищенные вещи потерпевших.

Фигуранты были задержаны. Им было сообщено о подозрении в совершении кражи (ч.3 ст.185 Уголовного кодекса Украины). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от трех до шести лет.

Следствие устанавливает причастность подозреваемых к совершению других краж на территории Харькова. Решается вопрос об избрании задержанным меры пресечения.

Агентство Телевидения Новости