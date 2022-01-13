В Казахстане заявили о завершении АТО почти во всех регионах

Правоохранительные органы Казахстана завершили антитеррористическую операцию. В трех регионах страны АТО продолжается.

Об этом сообщает пресс-служба Комитета национальной безопасности Казахстана.

«На текущий период в 14 регионах Республики Казахстан обстановка стабилизирована. По этой причине республиканский оперативный штаб по борьбе с терроризмом уведомляет о завершении антитеррористической операции и отмене критического красного уровня террористической опасности на территориях городов Нур-Султан, Шымкент, Акмолинской, Актюбинской, Атырауской, Восточно-Казахстанской, Западно-Казахстанской, Карагандинской, Кызылординской, Костанайской, Мангистауской, Павлодарской, Северно-Казахстанской и Туркестанской областей», — говорится в сообщении.

При этом уточняется, что в трех регионах страны антитеррористическая операция продолжается.

«При этом в городе Алматы, Алматинской и Жамбылской областях реализуются меры по установлению и задержанию террористов и лиц, причастных к иной преступной деятельности в период массовых беспорядков. Соответственно, антитеррористическая операция в указанных регионах продолжена, критический красный уровень террористической опасности сохраняется», — отмечается в сообщении.

Напомним, организация Договора о коллективной безопасности должна сегодня, 13 января, начать выводить свои войска из Казахстана, где они находятся в рамках «миротворческой» миссии. Миссия ОДКБ была начата 6 января по просьбе президента Казахстана.

Источник: РБК-Украина

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