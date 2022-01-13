В части Алексеевки и нескольких домах на Салтовке из-за ремонта отключат отопление и горячую воду

Завтра, 14 января, в Харькове на Салтовке с 9-00 до 21-00 не будет отопления и горячей воды в 6 жилых домах и 1 ведомстве, ограниченных улицами Гв. Широнинцев и Бучмы.

Об этом сообщили в пресс-службе Харьковского горсовета.

Как отмечается, отключение теплоснабжения и горячей воды связано с проведением КП «ХТС» ремонтных работ по ул. Гв.Широнинцев,28/64

Кроме того, завтра в Шевченковском районе города из-за ремонтных работ на пр-те Л.Свободы, 43 с 8-30 до 23-00 будет отключено отопление в 151 жилом доме, 9-ти детских комбинатах, 7 школах и 3 лечебных заведениях.

Также горячую воду на Алексеевке отключат в 145 жилых домах, 8 детских комбинатах, 7 школах, 3 лечебных заведениях, ограниченных улицей Ахсарова, проспектом Л. Свободы, проспектом Победы и улицей Архитекторов.

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