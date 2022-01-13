Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 14:35
Просмотров: 74

Украина возобновляет авиарейсы в Казахстан

Украина возобновляет авиарейсы в Казахстан

Из аэропорта Борисполь вновь можно самолетом добраться до Казахстана. В четверг, 13 января, запланирован рейс в столицу Казахстана Нур-Султан. Об этом пишет УНН со ссылкой на пресс-службу аэропорта.

«На сегодня запланирован рейс в Нур-Султан. Вылет в 21:50, но точной информации еще нет, и он может быть отменен», — говорится в сообщении.

Отмечается, что накануне в расписании отсутствовали авиарейсы в Нур-Султан.

Тем временем аэропорт Алматы принял первый международный рейс. Самолет авиакомпании Эйр Астана прилетел в Алматы из Антальи. Запланирован ряд других рейсов.

Напомним, аэропорт Алматы закрыли 8 января на неопределенное время  из-за протестов.

Источник: Корреспондент

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Загрузка...
Январь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 