Украина возобновляет авиарейсы в Казахстан

Из аэропорта Борисполь вновь можно самолетом добраться до Казахстана. В четверг, 13 января, запланирован рейс в столицу Казахстана Нур-Султан. Об этом пишет УНН со ссылкой на пресс-службу аэропорта.

«На сегодня запланирован рейс в Нур-Султан. Вылет в 21:50, но точной информации еще нет, и он может быть отменен», — говорится в сообщении.

Отмечается, что накануне в расписании отсутствовали авиарейсы в Нур-Султан.

Тем временем аэропорт Алматы принял первый международный рейс. Самолет авиакомпании Эйр Астана прилетел в Алматы из Антальи. Запланирован ряд других рейсов.

Напомним, аэропорт Алматы закрыли 8 января на неопределенное время из-за протестов.

Источник: Корреспондент

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