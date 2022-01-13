Пожар в университете Каразина: подробности

Пожар в главном корпусе университета Каразина начался сегодня около 12:20. Студенты вуза рассказывают, что они писали последние экзамены, и вдруг раздался звук противопожарной сигнализации. Сначала никто не понимал, что происходит, все начали спускаться по лестнице, чтобы выбежать на улицу. Уже там они увидели, что помещение было заполнено густым черным дымом.

София, студентка

У нас був екзамен останній… на жаль… Почалася пожарна тривога, і нас просто вивели, все. Побачили чорний дим за вікном. На другому і першому поверсі був чорний дим. Задихалася, чесно. Держала шарф, неможливо було пройти. Виходили через чорний вхід, тому що дуже важко було виходити

Полина, студентка

Коли я підходила до 1 поверху та бачила, що диму все більше й більше, й більше, і весь 1 поверх завалено димом темним, я почала думати про те, як почуваються мої друзі. Тобто, чи все в порядку з ними, чи їх вивели, так як мене? Бо ми були в разних аудиторіях.

Еще до прибытия спасателей из вуза эвакуировали около 300 студентов и преподавателей.

После сообщения о происшествии на место сразу выехало восемь подразделений пожарных. В ГСЧС оценили ситуацию по повышенному номеру сложности, поэтому к операции привлекли пятьдесят чрезвычайников.

Как выяснилось, возгорание произошло в подсобке, где хранили мебель и разные вещи.

Александр Волобуев признается, что из-за дыма у спасателей возникали некоторые сложности в тушении пожара. Однако пожарным удалось довольно оперативно остановить пламя, которое могло распространиться на еще большую территорию.

Александр Волобуев, начальник ГУ ГСЧС в Харьковской области

Було дуже сильне задимлення. Працювали в апаратах захисту органів дихання та зору. О 13-й годині пожежа була локалізована. Горіли підсобки під сценою актового залу на другому поверсі. Зараз проводиться розборка, перевірка конструкцій, суміжних приміщень.

Из-за этого инцидента никто не пострадал. Возможные причины пожара и сумма ущерба сейчас устанавливаются.

Агентство Телевидения Новости