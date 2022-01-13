На улице Матюшенко водитель авто врезался в дерево: патрульные оформили два протокола
На проспекте Победы накануне вечером ночная гонка двух авто закончилась ДТП. Видео момента происшествия в социальных сетях опубликовали очевидцы. На этих кадрах видно, как один из автомобилей на скорости вылетел с дороги и протаранил металлический забор. А уже сегодня утром на улице Матюшенко водитель «Ниссана» не справился с управлением и врезался в дерево. На место вызова приехали патрульные полицейские. В ходе общения они заподозрили, что у мужчины были признаки алкогольного опьянения. Однако проходить тестирование он категорически отказался, рассказал спикер патрульной полиции в Харьковской области Дмитрий Гайдук.
Дмитрий Гайдук, пресс-секретарь УПП Харьк. обл.
За попередньою інформацією, водій автомобіля «Нісан» не вибрав безпечної швидкості руху, не впорався з керуванням, здійснив наїзд на нерухому перешкоду, а саме — дерево. Від огляду на стан алкогольного спяніння за допомогою приладу Драгер, а також огляду у лікаря нарколога водій відмовився у присутності двох свідків.
На водителя составили административные протоколы за нарушение правил дорожного движения и за отказ от проверки на алкогольное опьянение.
А на Московском проспекте в ловушке оказались сразу две многотонные фуры. На помощь им выехали чрезвычайники на спецтехнике. Евгений Василенко рассказывает, что это тот же участок, где днем ранее они уже вытаскивали из ям другие два грузовика.
Евгений Василенко, нач. сектора по работе со СМИ ГУ ГСЧС в Харьковской обл.
До місця було направлено відділення рятувальників на автомобілі підвищеної прохідності. За допомогою тросу та лебідки дані вантажівки було витягнуто з заледенілої частини дороги, після чого вони продовжили свій рух.
В ближайшие дни синоптики снова прогнозируют на дорогах гололёд. Поэтому патрульные просят снижать скорость и соблюдать все правила дорожного движения, что может обезопасить от аварий.