На улице Матюшенко водитель авто врезался в дерево: патрульные оформили два протокола

На проспекте Победы накануне вечером ночная гонка двух авто закончилась ДТП. Видео момента происшествия в социальных сетях опубликовали очевидцы. На этих кадрах видно, как один из автомобилей на скорости вылетел с дороги и протаранил металлический забор. А уже сегодня утром на улице Матюшенко водитель «Ниссана» не справился с управлением и врезался в дерево. На место вызова приехали патрульные полицейские. В ходе общения они заподозрили, что у мужчины были признаки алкогольного опьянения. Однако проходить тестирование он категорически отказался, рассказал спикер патрульной полиции в Харьковской области Дмитрий Гайдук.

Дмитрий Гайдук, пресс-секретарь УПП Харьк. обл.

За попередньою інформацією, водій автомобіля «Нісан» не вибрав безпечної швидкості руху, не впорався з керуванням, здійснив наїзд на нерухому перешкоду, а саме — дерево. Від огляду на стан алкогольного спяніння за допомогою приладу Драгер, а також огляду у лікаря нарколога водій відмовився у присутності двох свідків.

На водителя составили административные протоколы за нарушение правил дорожного движения и за отказ от проверки на алкогольное опьянение.

А на Московском проспекте в ловушке оказались сразу две многотонные фуры. На помощь им выехали чрезвычайники на спецтехнике. Евгений Василенко рассказывает, что это тот же участок, где днем ​​ранее они уже вытаскивали из ям другие два грузовика.

Евгений Василенко, нач. сектора по работе со СМИ ГУ ГСЧС в Харьковской обл.

До місця було направлено відділення рятувальників на автомобілі підвищеної прохідності. За допомогою тросу та лебідки дані вантажівки було витягнуто з заледенілої частини дороги, після чого вони продовжили свій рух.

В ближайшие дни синоптики снова прогнозируют на дорогах гололёд. Поэтому патрульные просят снижать скорость и соблюдать все правила дорожного движения, что может обезопасить от аварий.

Агентство Телевидения Новости