Смертельное ДТП на окружной дороге: пострадавшие 3-летние дети находятся в больнице

В аварию на окружной дороге попала целая семья. Муж и жена от полученных травм погибли на месте еще до приезда медиков. Водитель, спровоцировавший дорожно-транспортное происшествие, также умер. А вот двое маленьких детишек — Юля и Денис, которые ехали в машине вместе с родителями, — с многочисленными травмами оказались в больнице.

В результате ДТП девочка получила переломы ног. Она сейчас в сознании, в больнице рядом с Юлей постоянно находятся родственники. Также решается вопрос перевода девочки в травматологическое отделение 17 больницы.

Значительно серьезнее в этой аварии пострадал ее братик. Врачи уже провели две операции, пришлось удалить мальчику селезенку. Кроме этого, у ребенка тяжелая черепно-мозговая травма и перелом бедра. Медики продолжают бороться за его жизнь.

Светлана Горбунова-Рубан сообщила, что все расходы по лечению детей берет на себя городской совет.

Светлана Горбунова-Рубан, зам. Харьковского городского головы

Лікарі дуже переживають з цього питання, мені телефонували і головні лікарі, які запропоновували свою допомогу — і професійну, і особисту, і фінансову. Всі розуміють, що дітей потрібно підтримати. Всі готові надавати цим дітям допомогу в необхідному обсязі без фінансового втручання з боку сім’ї, яка залишилась у такому скрутному становищі.

Сейчас решается вопрос по поводу опеки над детьми. Желание взять к себе малышей и стать опекуном изъявила одна из бабушек. Поэтому сейчас родственникам важно быстро оформить все необходимые документы, чтобы малыши после больницы вернулись домой.

Светлана Горбунова-Рубан, зам. Харьковского городского головы

Після того, як опікун отримає право представляти права дітей в усіх необхідних структурах. Необхідно буде оформити пенсію по втраті кормильця. Ну для цього дітей потрібно зареєструвати в тому помешканні, в якому жила мати дітей, тому що пенсія прив’язана до місця реєстрації, і буде отримувати опікун необхідне державне призначення.

Неравнодушные также стали помогать родственникам детей — после трагедии начали сбор денег. Кроме того, в городском совете сообщили, что они планируют помогать детям с реабилитацией после выписки из больницы.

Агентство Телевидения Новости