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На Харьковщине в этом году обустроят 10 км дороги Коломак – Шелестово – Колонтаев

На Харьковщине в этом году обустроят 10 км дороги Коломак – Шелестово – Колонтаев

На дороге Коломак – Шелестово – Колонтаев в этом году устроят 10 км.

Об этом сообщили в пресс-службе Харьковской ОГА.

Как отмечается, в рамках Программы Президента Украины Владимира Зеленского «Большая стройка» в 2021 году уже отремонтировали 3 км участка дороги Т-21-16.

В настоящее время работы выполнены в районе села Колонтаев.

В Службе автомобильных дорог в Харьковской области сообщили, что в 2022 году ремонт дороги Коломак – Шелестово – Колонтаев был продолжен. Еще на 10 км планируют провести работы по основному проезду: фрезерование старого слоя покрытия, устройство выравнивающего слоя из крупнозернистой асфальтобетонной смеси и устройство верхнего слоя из мелкозернистой плотной асфальтобетонной смеси. 

Кроме выполнения работ по основному проезду в планах – восстановить и укрепить обочины, примыкания и съезды, очистить полосу отвода от поросли, нанести дорожную разметку и установить новые дорожные знаки. 

Завершить обновление на дороге планируется в этом году.

Агентство Телевидения Новости

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