На Харьковщине снова растет количество заболевших COVID-19

В Харьковской области снова растет количество больных COVID -19. За минувшие сутки было зафиксировано 560 новых случаев, 384 из них – это жители города. А вот побороли коронавирусную инфекцию и получили отрицательный тест за вчерашний день 257 человек.

Заместитель городского головы Светлана Горбунова-Рубан сообщила, что в настоящее время больницы заполнены на 26 процентов, а в медицинских учреждениях с подтвержденным «ковидом» находится 402 пациента.

В мэрии уверяют, что к новой ковидной волне готовы. В городе продолжают работать пункты и центры вакцинации, а 50 процентов харьковчан уже привились против «ковида». Темпы вакцинации сохраняются высокие, ежедневно около 5 тысяч харьковчан прививаются.

Горбунова-Рубан уверяет, что именно иммунизация и коллективный иммунитет поможет быстрее преодолеть очередную волну. Вакцинированные люди также могут заболеть, но значительно легче переносят болезнь. Также уже начали делать и бустерные прививки — их получили уже 402 человека.

Светлана Горбунова-Рубан, зам. Харьковского городского головы

Враховуючи те, що ми дуже активно, майже 6 тисяч зробили за добу, вакцини уходять, на вчорашній день у нас була Moderna и Pfizer, а на сьогоднішній день залишився в поліклініках тільки Pfizer. Moderna всю відпрацювали. Але Moderna буде, ми дали вже заявку на Moderna и додатково на Pfizer, і з понеділка ми вже очікуємо в усі поліклініки Moderna та Pfizer.

Харьковчане уверены: на увеличение количества больных повлияли новогодние праздники. Ведь люди собирались и отдыхали крупными компаниями и совсем не соблюдали социальную дистанцию. Кроме этого, ездили отдыхать за границу, так что могли привезти болезнь из другой страны.

Александра

Потому что людей очень много, и все они в одном месте. Мало кто сейчас носит те же маски, и вообще многие считают, что «ковида» не существует.

Владимир

Праздники на это влияли, но опять же, видите, у нас в стране очень низкая осознанность граждан, вакцинироваться у нас люди не спешат.

Яна

Мне кажется, да, потому что у нас не ответственные люди, которые не любят вакцинироваться, я вакцинирована сама, но мои родственники тоже переболели сейчас.

В городском совете уверяют, что сейчас так же важно соблюдать все карантинные правила. Носить маски, с собой всегда иметь антисептик и стараться избегать большого скопления людей.

Агентство Телевидения Новости