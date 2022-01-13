Крупный бизнес Харьковщины пополнил Госбюджет почти на 90 миллиардов гривен

В 2021 году крупные предприятия Харьковщины заплатили в Государственный бюджет 88 млрд 837 млн гривен (из них 7,5 млрд гривен – в декабре).

Об этом сообщили в Северном межрегиональном управлении ГНС по работе с крупными плательщиками налогов.

«По сравнению с аналогичным периодом 2020 года сумма уплаченных налогов увеличилась на 10 млрд. гривен, или на 13%», — отметила начальник Межрегионального управления Галина Феденко.

Среди основных бюджетоформирующих платежей в государственный бюджет было уплачено:

-51,6 млрд гривен акцизного налога с произведенных подакцизных товаров;

— 17,5 млрд гривен налога на добавленную стоимость с произведенных в Украине товаров;

— 9,4 млрд. грн. налога на прибыль предприятий (больше в 1,8 раз);

— 9,1 млрд. гривен акцизного налога с ввезенных подакцизных товаров (больше в 5 раз).

«Кроме того, от крупных работодателей Харьковского региона поступило почти 1 млрд гривен налогов и сборов с физических лиц, что на 143 млн гривен (или на 17,6%) больше, чем было уплачено в 2020 году», — отметила руководитель Межрегионального управления.

Также в межрегиональном управлении разъяснили, подлежат ли возврату суммы уплаченного сбора с одноразового (специального) добровольного декларирования, если декларация признана не принятой по причине неполной уплаты.

В налоговой напомнили, что уплата сбора с одноразового (специального) добровольного декларирования осуществляется декларантом в течение 30 календарных дней с даты предоставления Декларации.

В случае уплаты в неполном объеме декларантом суммы сбора с одноразового (специального) добровольного декларирования, на декларанта не распространяются предусмотренные государственные гарантии и освобождение от ответственности, декларация считается неподанной, а размер уплаченной части сбора с одноразового (специального) добровольного декларирования считается ошибочным, и может быть возвращен на основании заявления плательщика в порядке, определенном ст. 43 Налогового кодекса Украины.

Агентство Телевидения Новости