Андрей Шевченко одолел коронавирус

Главный тренер итальянского футбольного клуба «Дженоа» Андрей Шевченко может возвращаться к полноценной работе.

Шевченко переболел коронавирусом и сдал негативный тест.

Сегодня он будет на тренерском мостике «Дженоа» во время матча 1/8 финала Кубка Италии против «Милана».

Следует отметить, что у «Дженоа» из рук вон плохо идут дела в чемпионате Италии, где генуэзский клуб не одержал ни одной победы при Шевченко, проиграв в Серии «А» 6 из 9-ти матчей под руководством украинского специалиста. В связи с этим в итальянских СМИ активно муссируется тема возможного увольнения Шевченко.

Агентство Телевидения Новости