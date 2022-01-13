300 тысяч гривен: харьковчане собрали деньги детям, которые пострадали в ДТП на окружной

Накануне под Харьковом произошло смертельное ДТП. На Кольцевой дороге столкнулись Kia Optima и Toyota Camry. Из-за столкновения погибли 3 человека: водитель и женщина-пассажир Toyota и водитель Kia. Также с разными травмами в больницу забрали двоих детей. Они до сих пор находятся в тяжелом состоянии.

Эта новость распространилась по всем пабликам города, и вскоре начался сбор денег на лечение детей. Всего удалось собрать 300 тысяч гривен, эти деньги сегодня уже передали родственникам.

Максим, инициатор сбора денег

Мы весь день освещали это резонансное ДТП. Ближе к вечеру появилась карта дедушки этих детей. После публикации поста люди начали кидать скрины, что оплата не проходит, так как там стоит лимит. Выставили нашу карту и пошёл сбор денег. Я и представить не мог, что соберём 300 тысяч гривен. Родственники очень благодарны. Выглядят уставшими, всё время дежурят под операционной.

Агентство Телевидения Новости