В Харьковской области 16-летний подросток и его сосед спасли троих детей на пожаре: подробности

Пожар случился в ночь на 25 декабря. В селе Вторая Староверовка Красноградского района загорелся частный дом. Шестнадцатилетний Дмитрий, как и вся его семья, спал, поэтому не сразу даже понял, что произошло. Но немного придя в себя, не растерялся и начал действовать.

Дмитрий Гербута

— У меня паника была. Я первую вытолкнул бабушку, а потом всех по очереди, и сам вылез. — Но ты не раз заходил, нет? — Нет. — А почему снова пошел? Ведь там же ж огонь, дым. — Потому что там мои родные.

Не удалось вытащить Дмитрию только девятилетнего Тимофея — мальчик спрятался под кровать и потерял сознание. И именно тогда на помощь пришел Василий. Мужчина живет в соседнем доме. Он сначала вызвал спасателей, а потом, не теряя времени, полез в охваченный пламенем дом.

Василий Чередниченко

Я ж только руками. Не видно, вот такое вот расстояние — не видно ничего. Я руками наощупь: ватные одеяла, тряпки, все переминал, искал его. — А потом? — А потом уже я в два окна: одно окно сорвал вместе с рамами, второе вырвал со стеклами, все. И оно хоть чуть-чуть вытянуло, хоть грамочку, что я мог там находиться. И тогда уже.. я через него споткнулся. Я бегал взад-вперед, метался, искал.

Героем Василий себя никак не считает. Говорит, что так поступил бы каждый на его месте, ведь в дыму и пламени оставался маленький ребенок.

Василий

Я б себе не простил просто, если б я его оттуда не вытянул — я три раза туда залазил и три раза я оттуда вылазил. Ну, третий раз, когда я вылазил, я его уже нашел, слава Богу. А первые два раза было очень страшно. — А вы же понимаете, что вы рисковали своей жизнью? — Ну я тогда об этом не думал

За свой героический поступок оба героя получили почетные награды от главного управления службы по чрезвычайным ситуациям.

Александр Волобуев, начальник ГУ ГСЧС

Вони відвернули дуже серйозну трагедію. Могло загинути п’ять чоловік в одній будівлі. І першочергові дії Дмитра, 15-річного, який не злякався, не втік з місця пожежі, а своїми діями зумів врятувати трьох чоловік. І дії 47-річного Василя, який тричі заходив в палаючий будинок

Ну, а сейчас для семьи, у которой вместе с домом сгорели, и все вещи волонтеры помогают собрать самое необходимое и средства на восстановление жилья.





Агентство Телевидения Новости