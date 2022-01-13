В центре Харькова патрульные остановили авто, находившееся в розыске: водитель был без прав и «под наркотиками»

Сегодня днем на проспекте Науки патрульные остановили автомобиль Mitsubishi, находившийся в розыске: согласно базам данных, автомобиль разыскивали органы юстиции за неуплату его владельцем 27 штрафов за нарушение ПДД.

Также автомобиль находился в розыске за совершенные ДТП в этом и в прошлом месяце. Кроме этого, у мужчины не было водительского удостоверения – по информации патрульных, права на управление транспортными средствами данному гражданину никогда не выдавались.

В ходе общения с водителем патрульные заметили у мужчины признаки наркотического опьянения. От прохождения осмотра на состояние опьянения мужчина отказался в присутствии двух свидетелей, сообщает пресс-служба УПП Харьковской области.

На место полицейские вызвали инициаторов розыска авто. Машину эвакуировали на штрафплощадку до закрытия исполнительного производства.

На водителя инспекторы составили административные протоколы по ч. 1 ст. 130 (Отказ от прохождения освидетельствования на состояние алкогольного или наркотического опьянения), ст. 124 (Нарушение ПДД, повлекшее механические повреждения транспортных средств), ст. 122-4 (Оставление места ДТП) и административные постановления по ч. 2 ст. 126 (Управление транспортным средством лицом, не имеющим права управления) КУоАП.

Агентство Телевидения Новости