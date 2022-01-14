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Хакеры ночью атаковали украинские правительственные сайты — СБУ

Хакеры ночью атаковали украинские правительственные сайты — СБУ

СБУ и Госспецсвязи расследуют обстоятельства хакерской атаки на ряд правительственных сайтов, таких как Дія, МИД, Минобразования и др., которая была совершена в ночь на пятницу, 14 января.

Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

«В ночь с 13 на 14 января была совершена хакерская атака на ряд правительственных сайтов, в частности МИД, МОН и другие. На главной странице этих сайтов было размещено сообщение провокационного характера. При этом контент сайтов не был изменен, а утечки персональных данных, по имеющейся в наличии информации, не произошло», — отмечается в сообщении ведомства.

В СБУ отметили, что с целью предотвращения распространения атаки на другие ресурсы, а также для локализации технической проблемы была временно приостановлена ​​работа ряда других правительственных сайтов.

«Служба безопасности Украины и Госспецсвязи совместно с соответствующими органами государственной власти расследуют инцидент и собирают цифровые доказательства. Большинство пострадавших государственных ресурсов уже восстановлено, другие будут доступны в ближайшее время», — сообщили в СБУ.

По информации пресс-службы Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины, мобильное приложение » Дія» работает в штатном режиме.

Агентство Телевидения Новости

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