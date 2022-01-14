COVID-19 в Украине: за сутки — более 10,4 тысяч заболевших и 140 умерших

В Украине за сутки зафиксировали 10 476 новых случаев заболевания COVID-19.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

«За сутки 13 января в Украине зафиксировано 10 476 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей — 663, медработников – 241)», — сказано в сообщении МОЗ в Фейсбук.

Также за минувшие сутки госпитализированы 1 656 заболевших коронавирусом; летальных исходов — 140; выздоровели 7 285 человек.

Как сообщается в Телеграмм-канале Коронавирус_Инфо, количество случаев заболевания за сутки в регионах следующее:

г. Киев – 1193;

Винницкая область – 648;

Волынская область – 168;

Днепропетровская область – 427;

Донецкая область – 314;

Житомирская область – 252;

Закарпатская область – 278;

Запорожская область – 175;

Ивано-Франковская область – 880;

Киевская область – 394;

Кировоградская область – 71;

Луганская область – 98;

Львовская область – 1001;

Николаевская область – 193;

Одесская область – 516;

Полтавская область – 521;

Ровенская область – 317;

Сумская область – 538;

Тернопольская область – 371;

Харьковская область – 691;

Херсонская область – 92;

Хмельницкая область – 443;

Черкасская область – 292;

Черновицкая область – 409;

Черниговская область – 194.

Данные с временно освоенных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской области и города Севастополя отсутствуют.

Напомним, днем ранее, 13 января, в Украине за сутки выявили 10 046 новых случаев заболевания СOVID-19.

За все время пандемии в Украине зарегистрировали 3 737 510 случаев коронавируса; выздоровели 3 545 111 заболевших, умерли — 98 068.

Также за сутки в Украине 92 835 человек были вакцинированы против COVID-19. Первую дозу получили 32 334 человека, вторую — 45 465 человек, дополнительную дозу — 551 человек, бустерную дозу — 14 485 человек.

С начала вакцинальной кампании в стране прививки от «ковида» получили 14 941 502 человека, из них первую дозу — 14 941 500 человек, две дозы – 14 197 703 человека, дополнительную дозу – 8 639 человек, бустерную дозу – 70 663 человека.

В общей сложности в Украине проведено 29 218 505 прививок от COVID-19.

Агентство Телевидения Новости