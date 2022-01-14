COVID-19 в Украине: за сутки — более 10,4 тысяч заболевших и 140 умерших
В Украине за сутки зафиксировали 10 476 новых случаев заболевания COVID-19.
Об этом сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.
«За сутки 13 января в Украине зафиксировано 10 476 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей — 663, медработников – 241)», — сказано в сообщении МОЗ в Фейсбук.
Также за минувшие сутки госпитализированы 1 656 заболевших коронавирусом; летальных исходов — 140; выздоровели 7 285 человек.
Как сообщается в Телеграмм-канале Коронавирус_Инфо, количество случаев заболевания за сутки в регионах следующее:
г. Киев – 1193;
Винницкая область – 648;
Волынская область – 168;
Днепропетровская область – 427;
Донецкая область – 314;
Житомирская область – 252;
Закарпатская область – 278;
Запорожская область – 175;
Ивано-Франковская область – 880;
Киевская область – 394;
Кировоградская область – 71;
Луганская область – 98;
Львовская область – 1001;
Николаевская область – 193;
Одесская область – 516;
Полтавская область – 521;
Ровенская область – 317;
Сумская область – 538;
Тернопольская область – 371;
Харьковская область – 691;
Херсонская область – 92;
Хмельницкая область – 443;
Черкасская область – 292;
Черновицкая область – 409;
Черниговская область – 194.
Данные с временно освоенных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской области и города Севастополя отсутствуют.
Напомним, днем ранее, 13 января, в Украине за сутки выявили 10 046 новых случаев заболевания СOVID-19.
За все время пандемии в Украине зарегистрировали 3 737 510 случаев коронавируса; выздоровели 3 545 111 заболевших, умерли — 98 068.
Также за сутки в Украине 92 835 человек были вакцинированы против COVID-19. Первую дозу получили 32 334 человека, вторую — 45 465 человек, дополнительную дозу — 551 человек, бустерную дозу — 14 485 человек.
С начала вакцинальной кампании в стране прививки от «ковида» получили 14 941 502 человека, из них первую дозу — 14 941 500 человек, две дозы – 14 197 703 человека, дополнительную дозу – 8 639 человек, бустерную дозу – 70 663 человека.
В общей сложности в Украине проведено 29 218 505 прививок от COVID-19.