«Металлист» провёл первую тренировку в 2022-м году

Началась подготовка харьковской футбольной команды Первой лиги «Металлиста» к весенней части сезона.

Команда вышла из отпуска и провела первую тренировку в 2022 году, сообщает официальный сайт «Металлиста».

С учетом непростых погодных условий (температура воздуха достигала 10 градусов мороза) тренерский штаб принял решение работать на основном поле Академии футбола «Металлист», где искусственный газон немецкого производства даже на фоне сильных морозов сохраняет необходимые качества для комфортного бега и работы с мячом.

Сама же тренировка была втягивающей — игроки выполнили ряд несложных упражнений и начали постепенно готовиться к первому учебно-тренировочному сбору в Турции.

В тренировке приняли участие украинские футболисты «Металлиста». Легионеры «желто-синих» присоединятся к команде уже в Анталии. Вылет запланирован на 15 января.





Агентство Телевидения Новости