Харьковский «политех» проведет познавательные каникулы в стиле STEM

С 17 по 28 января в НТУ «Харьковский политехнический институт» пройдут школьные «Каникулы в стиле STEMCamp School».

Об этом сообщили в пресс-службе «политеха».

В течение двух недель с 15:00 здесь будут демонстрировать лабораторные работы, воркшопы, научные лектории и мастер-классы по самым разным темам.

Цель мероприятий — стимулировать креативность, интерес к инновациям и технологиям у учеников, мотивировать их к изучению естественно-математических наук, а также способствовать внедрению STEM-компонентов в образование.

«Ученики средних и старших классов смогут окунуться в удивительный мир полимеров, биотехнологий, узнать, где рождается молния, поучаствовать в создании умного энергоэффективного дома и не только. Программа Каникул охватит такие предметы, как химия, технологии, экология, биология, физика, математика, и представит их в интересном формате», — говорится в сообщении.

Количество мест ограничено до 30 человек.

Участие – бесплатное.

Также отмечается, что встречи будут проходить с учетом карантинных ограничений: участники и организаторы мероприятия старше 18 лет должны иметь документ о получении хотя бы одной дозы вакцины от COVID-19 или отрицательный ПЦР-тест, действительный 72 часа, или справку о выздоровлении от COVID-19, а также документ, удостоверяющий личность (бумажный или в приложении ДІЯ; будет проверяться на входе);

Агентство Телевидения Новости