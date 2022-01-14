Украинцам могут заблокировать банковские карты

Украинские банки имеют право заблокировать карточку клиента и обратиться к нему за разъяснениями. Это может произойти в случае нетипичных операций, которые не соответствуют финансовым возможностям клиента.

Об этом сообщается в закон о финмониторинге.

В соответствии с нормами закона «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем…», банки должны идентифицировать плательщиков. До 5 тысяч гривен можно пополнить наличными счет или карточку без идентификации личности.

Если за один день на счет поступит несколько платежей по 5 тысяч гривен, банк может временно заблокировать счет и обратиться за объяснениями.

В сентябре 2021 года максимальная сумма переводов без идентификации была увеличена на 1 гривну. Закон принят в связи с тем, что чаще всего украинцам было неудобно переводить сумму до 4999 гривен, поэтому ее решили округлить.

Кроме того, в 2021 году в Верховной раде была попытка поднять максимальную сумму анонимных переводов до 25 тысяч гривен, однако решение было отложено.

В то же время банки устанавливают собственные нормы системы финмониторинга, жесткость которых может отличаться.

Нормы закона не распространяются на:

оплату жилищно-коммунальных услуг, оплату налогов, штрафов, других обязательных сборов и платежей (независимо от суммы);уплату кредита в сумме до 30 тыс. грн;переводы для оплаты товаров и услуг, осуществленные плательщиком при помощи платежной карты или иного электронного платежного средства), если ее номер сопровождает перевод (независимо от суммы);все наличные переводы в пределах Украины в сумме до 5 тыс. грн;снятие средств с собственного счета.

Напомним, изменения в закон о финансовом мониторинге вступили в силу в апреле 2020 года.

В сентябре 2022 года Верховная рада Украины увеличила сумму наличных переводов, которые не подлежат финансовому мониторингу, с 4999 до 5000 гривен.

Источник: РБК-Украина

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