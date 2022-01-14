Коронавирус на Харьковщине: почти семьсот случаев и 9 смертей за сутки
В Харьковской области за сутки зарегистрировали 691 случай заболевания коронавирусом.
Об этом сообщается в данных Системы мониторинга по распространению эпидемии коронавируса.
По данным Харьковской ОГА, 527 из них – жители Харьковского района (449 – города Харькова).
65 заболевших – жители – Чугуевского, по 32 – Изюмского и Красноградского, 20 – Богодуховского, 14 – Купянского, 1 – Лозовского района.
Всего на Харьковщине на сегодня зарегистрировали 247 455 заболевших COVID-19.
За время пандемии в регионе зафиксировали 6 458 летальных случаев – за минувшие сутки умерли 9 заболевших.
При этом 233 288 заболевших уже выздоровели (+226 за сутки), 7 709 – еще болеют, однако за сутки количество болеющих в активной фазе уменьшилось на 456 человек.
Напомним, сутками ранее на Харьковщине диагноз «коронавирус» был установлен 560 заболевшим, летальных случаев было зафиксировано 11.