Власти Австралии объявили персоной нон грата лидера мирового тенниса

Первая ракетка мира по теннису и при этом ярый антиваксер серб Новак Джокович, подделавший, судя по всему, справку о, якобы, перенесённом в декабре коронавирусе, дабы попасть в Австралию без вакцинации, будет депортирован

Власти Австралии аннулировали визу Джоковича. Министр по иммиграции Австралии Алекс Хоук подчеркнул, что такое решение направлено «на защиту Австралии, серьёзно пострадавшей от коронавируса».

Ранее пограничники Австралии уже аннулировали визу Джоковича, но адвокаты сербского теннисиста выиграли апелляцию в суде, убедив в нарушении процедуры, имевшей место, и добились отмены решения. И, вот, теперь персоной нон грата Джоковича объявили власти Австралии.

Открытый чемпионат Австралии по теннису стартует на следующей неделе. Джоковичу либо придется покинуть Австралию и, соответственно, пропустить соревнования, либо в ближайшие пару дней вновь попытаться через суд добиться отмены депортации.

Агентство Телевидения Новости