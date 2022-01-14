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Пожар на улице Библика: в многоэтажке загорелся балкон
В Харькове в районе ХТЗ сегодня, 14 января, утром произошел пожар в многоэтажке.
Как сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области, в 09:18 спасателям поступило сообщение о пожаре в 12-ти этажном жилом доме на ул. Библика, 1-б.
На момент прибытия спасателей огнем был охвачен балкон квартиры, где горели домашние вещи и пластиковая отделка балкона. Площадь пожара составила около 5 кв.
Пожар бойцы ГСЧС локализовали в 09:35, в 09:50 ликвидировали.
Причину пожара устанавливают.
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