Пожар на улице Библика: в многоэтажке загорелся балкон

В Харькове в районе ХТЗ сегодня, 14 января, утром произошел пожар в многоэтажке.

Как сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области, в 09:18 спасателям поступило сообщение о пожаре в 12-ти этажном жилом доме на ул. Библика, 1-б.

На момент прибытия спасателей огнем был охвачен балкон квартиры, где горели домашние вещи и пластиковая отделка балкона. Площадь пожара составила около 5 кв.

Пожар бойцы ГСЧС локализовали в 09:35, в 09:50 ликвидировали.

Причину пожара устанавливают.

Агентство Телевидения Новости