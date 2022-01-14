Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 13:20
Просмотров: 123

Снова фиаско. Вылет «Дженоа» под руководством Шевченко из Кубка Италии

Снова фиаско. Вылет «Дженоа» под руководством Шевченко из Кубка Италии

Очередное поражение в тренерской карьере в итальянском «Дженоа» украинского специалиста Андрея Шевченко.

В 1\8 розыгрыша Кубка Италии по футболу «Дженоа» играл против «Милана».

Подопечные Андрея Шевченко выиграли первый тайм — 1:0. Но во втором «Милан» отыгрался, а в овертайме забил еще дважды.

В итоге — победа «Милана» — 3:1. «Дженоа» вылетел из Кубка Италии. При этом Шевченко всё ещё остаётся главным тренером «Дженоа», идущего в чемпионате Италии на предпоследнем, 19-м месте.


Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Загрузка...
Январь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 