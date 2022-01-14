Снова фиаско. Вылет «Дженоа» под руководством Шевченко из Кубка Италии

Очередное поражение в тренерской карьере в итальянском «Дженоа» украинского специалиста Андрея Шевченко.

В 1\8 розыгрыша Кубка Италии по футболу «Дженоа» играл против «Милана».

Подопечные Андрея Шевченко выиграли первый тайм — 1:0. Но во втором «Милан» отыгрался, а в овертайме забил еще дважды.

В итоге — победа «Милана» — 3:1. «Дженоа» вылетел из Кубка Италии. При этом Шевченко всё ещё остаётся главным тренером «Дженоа», идущего в чемпионате Италии на предпоследнем, 19-м месте.





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