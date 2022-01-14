В массовом ДТП на трассе под Змиевом пострадали три человека, в том числе ребенок

Сегодня в 09:43 в Службу спасения поступило сообщение о том, что на автодороге между поселками Задонецкое и Лиман Чугуевского района столкнулись сразу 5 автомобилей: ВАЗ 2106, Daewoo Lanos, Volkswagen Caddy, Kia Sportage и ТАТА.

Как сообщает пресс-служба ГСЧС Харьковской области, в результате ДТП получили травмы водитель и 2 пассажира ВАЗа. Среди пострадавших 6-летняя девочка. Ее 26-летняя мать оказалась зажатой в салоне поврежденного авто.

Спасатели с помощью специнструмента деблокировали пострадавшую и передали медикам. Всех травмированных доставили в Харьковскую больницу скорой и неотложной помощи.

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