В Харькове «минировали» торговые центры, школы и суд: полиция проверила более 200 объектов

В Харькове за минувшие сутки полиция проверила 234 «заминированных» неизвестными лицами объекта.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, 13 января в течение дня на электронные ящики правоохранительных органов поступило несколько писем о заложенной в торговых центрах, школах и Киевском районном суде, расположенном на улице Валентиновской, взрывчатке.

По всем адресам выезжали следственно-оперативные группы, работники кинологического центра и взрывотехнического управления, патрульная полиция, сотрудники ГСЧС и медики.

Правоохранители осмотрели 42 торговых центра, суд и 191 учебное заведение, откуда эвакуировали 4450 учеников и персонал.

При осмотре мест происшествий и близлежащих территорий указанных объектов взрывных устройств или взрывоопасных веществ не обнаружили.

Проводится досудебное расследование уголовного производства, открытого по ч. 1 ст. 259 (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожении или повреждении объектов собственности) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает от 2 до 6 лет лишения свободы.

Агентство Телевидения Новости