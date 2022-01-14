В Харькове годовалая девочка проглотила 11 магнитов: ребенка прооперировали
В Харькове годовалая девочка проглотила 11 магнитов. Об этом сообщили в Харьковской областной детской больнице №1.
Магниты сформировали кольцо и привели тяжелой хирургической патологии – непроходимости кишечника.
«В нашу больницу была доставлена девочка 1 года с подозрением на пищевое отравление, но при доскональной диагностике были выявлены инородные тела кишечника. А именно – магниты, которые между собой соединились и образовали кольцо», – говорится в сообщении.
Ребенку пришлось делать сложную операцию, в ходе которой хирургам удалось удалить инородные тела и ликвидировать непроходимость кишечного пути.
Врачи обращают внимание родителей на опасность таких игрушек и призвали их быть бдительными при уходе за маленькими детьми.