В Харькове годовалая девочка проглотила 11 магнитов: ребенка прооперировали

В Харькове годовалая девочка проглотила 11 магнитов. Об этом сообщили в Харьковской областной детской больнице №1.

Магниты сформировали кольцо и привели тяжелой хирургической патологии – непроходимости кишечника.

«В нашу больницу была доставлена девочка 1 года с подозрением на пищевое отравление, но при доскональной диагностике были выявлены инородные тела кишечника. А именно – магниты, которые между собой соединились и образовали кольцо», – говорится в сообщении.

Ребенку пришлось делать сложную операцию, в ходе которой хирургам удалось удалить инородные тела и ликвидировать непроходимость кишечного пути.

Врачи обращают внимание родителей на опасность таких игрушек и призвали их быть бдительными при уходе за маленькими детьми.

Агентство Телевидения Новости