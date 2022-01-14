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В центре Харькова пройдет традиционное Вертепное шествие

В центре Харькова пройдет традиционное Вертепное шествие

15 января, в субботу, на главной улице Харькова состоится традиционное Вертепное шествие — одно из мероприятий Вертеп-Феста.

Об этом сообщили в пресс-службе ХОГА.

По словам организаторов, Вертеп-Фест – это возрождение украинской национальной традиции колядования. В Харькове в этот день запланированы следующие мероприятия:

— 11.15 – начало сбора коллективов на площади Конституции;

— 12.00 – начало шествия от площади Конституции по ул. Сумской.

— 12.30 – прибытие шествия к ХНАТОБ им. Н.В. Лысенко/СхідОпера, торжественное открытие фестиваля;

— 12.45 – Международная акция коллективного исполнения колядки «Новая радость стала»;

— 12.50 – 15.30 – концерт на лестнице ХНАТОБ им. Н.В. Лысенко.

Как отметили в ХОГА, также в этот день состоятся выступления коллективов в военном госпитале, детских домах, ТРЦ. До 19 января будет проходить интернет-выставка детских рисунков на новогодне-рождественскую тематику «Тепло зимой» и эссе «Старинные и современные традиции празднования Рождества у меня в семье».

Агентство Телевидения Новости

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