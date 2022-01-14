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Взрыв в больнице на Прикарпатье: число жертв снова увеличилось

Взрыв в больнице на Прикарпатье: число жертв снова увеличилось

Врачи не смогли спасти медсестру, пострадавшую во время взрыва и пожара в Косовской центральной районной больнице. Женщина скончалась, сообщает Укринформ в пятницу, 14 января.

Известно, что 58-летняя медсестра работала там больше 30 лет. На пожаре женщина получила около 60% ожогов. Тогда ее вместе с двумя медработниками госпитализировали в Ивано-Франковскую областную клиническую больницу, откуда бортом ГСЧС переправили на лечение в ожоговый центр столицы, – говорится в сообщении.

Ранее громада Косовщины собрала 100 тысяч гривен в помощь пострадавшим на пожаре в больнице.

Напомним, вечером 28 декабря 2021 года на первом этаже реанимационного отделения Косовской центральной районной больницы произошел взрыв и вспыхнул пожар. Погибли три пациента – две женщины и мужчина. Трое медиков получили ожоги разных степеней тяжести. Они были госпитализированы, но позже двое скончались.

Источник: Корреспондент

Агентство Телевидения Новости

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