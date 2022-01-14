Сегодня 14:40
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Первое тренерское назначение зимнего межсезонья в украинской Премьер-Лиге
Один из аутсайдеров элитного украинского футбольного дивизиона обзавёлся новым главным тренером.
Владимир Шаран возглавил команду «Минай» из одноимённого села на Закарпатье, идущую на предпоследнем 15-м месте в Премьер-Лиге.
Как сообщил официальный сайт «Миная», сегодня 50-летний Шаран приступил к работе.
До конца минувшего сезона Шаран был главным тренером «Александрии», после чего полгода оставался без работы.
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