Первое тренерское назначение зимнего межсезонья в украинской Премьер-Лиге

Один из аутсайдеров элитного украинского футбольного дивизиона обзавёлся новым главным тренером.

Владимир Шаран возглавил команду «Минай» из одноимённого села на Закарпатье, идущую на предпоследнем 15-м месте в Премьер-Лиге.

Как сообщил официальный сайт «Миная», сегодня 50-летний Шаран приступил к работе.

До конца минувшего сезона Шаран был главным тренером «Александрии», после чего полгода оставался без работы.

Агентство Телевидения Новости