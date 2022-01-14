В Близнюковской районной больнице завершили ремонтные работы
В Близнюковской ЦРБ завершили ремонтные работы.
Об этом сообщили в пресс-службе ХОГА.
Реконструкция Близнюковской центральной районной больницы проходила в рамках Программы Президента Украины Владимира Зеленского «Большое строительство».
В частности, в 2021 году восстановили главный корпус и пищеблок.
«Замена инженерных коммуникаций, окон и дверей, обустройство подвала под архив и вентиляцию, обновление внутренних помещений, установка лифта, фасадные работы, благоустройство территории, ремонт пищеблока – все это в КП «Близнюковская центральная районная больница» стало возможным благодаря реализации на Харьковщине Программы Президента Украины Владимира Зеленского «Большая стройка», – отметил заместитель председателя ХОГА Михаил Харнам.
Кроме этого, благодаря утеплению стен теперь медицинское учреждение станет еще и энергосберегающим, что позволит экономить более 30% энергоресурсов.
В целом реконструкция Близнюковской ЦРБ была комплексной, поскольку работы на объекте стартовали еще в ноябре 2019 года, в 2020 году было отремонтировано стационарное отделение.