В Близнюковской районной больнице завершили ремонтные работы

В Близнюковской ЦРБ завершили ремонтные работы.

Об этом сообщили в пресс-службе ХОГА.

Реконструкция Близнюковской центральной районной больницы проходила в рамках Программы Президента Украины Владимира Зеленского «Большое строительство».

В частности, в 2021 году восстановили главный корпус и пищеблок.

«Замена инженерных коммуникаций, окон и дверей, обустройство подвала под архив и вентиляцию, обновление внутренних помещений, установка лифта, фасадные работы, благоустройство территории, ремонт пищеблока – все это в КП «Близнюковская центральная районная больница» стало возможным благодаря реализации на Харьковщине Программы Президента Украины Владимира Зеленского «Большая стройка», – отметил заместитель председателя ХОГА Михаил Харнам.

Кроме этого, благодаря утеплению стен теперь медицинское учреждение станет еще и энергосберегающим, что позволит экономить более 30% энергоресурсов.

В целом реконструкция Близнюковской ЦРБ была комплексной, поскольку работы на объекте стартовали еще в ноябре 2019 года, в 2020 году было отремонтировано стационарное отделение.

Агентство Телевидения Новости