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Украина и Азербайджан подписали ряд соглашений

Украина и Азербайджан подписали ряд соглашений

Украина и Азербайджан подписали ряд соглашений по итогам встречи президентов стран Владимира Зеленского и Ильхама Алиева, состоявшейся в пятницу, 14 января.

Так, между правительствами стран подписано соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности пищевых продуктов. 

Также подписаны меморандумы:

о взаимопонимании по вопросам экстренного взаимодействия в двусторонней торговле,

о взаимопонимании относительно сотрудничества в аграрной сфере,

о взаимопонимании и сотрудничестве в сфере энергетики,

о взаимопонимании и сотрудничестве в сфере земельных отношений, управления землями госсобственности и государственного земельного кадастра.

Также главы государств подписали совместную декларацию, которая закрепляет готовность поддержки суверенитета, территориальной целостности и противодействия гибридным угрозам.

«Мы подписали совместную Декларацию между президентами Украины и Азербайджана. Мы закрепляем готовность предоставлять поддержку суверенитета, территориальной целостности наших государств и народов в международных признанных границах, совместно противодействовать гибридным угрозам, желанием обеспечить мир и стабильность в Черноморском и Каспийском регионах и за его пределами», — заявил Зеленский.

По его словам, позиции Декларации свидетельствуют о близости и единстве взглядов Украины и Азербайджана на вызовы и глобальные измерения.

Он также добавил, что президенты обсудили ряд вопросов безопасности, экономики и торгового сотрудничества.

Зеленский отметил, что товарооборот между Украиной и Азербайджаном впервые за 7 лет достиг рекордных показателей.

«Товарооборот не только не снизился, несмотря на то, что происходит по всему миру и наши государства не исключение, несмотря на COVID-19 и вопреки пандемии впервые за 7 лет товарооборот достиг рекордных показателей в почти $1 млрд», — сказал он.

Также президент сообщил, что в первой половине года состоится заседание совместной межправительственной комиссии Украины и Азербайджана по экономическому сотрудничеству.

«Следующий шаг — организация заседания Совета президентов Украины и Азербайджана», — сказал Зеленский.

В свою очередь Алиев выразил уверенность, что в течение следующих месяцев будут приняты новые решения.

Напомним, Зеленский и Алиев встретились в Брюсселе в рамках саммита Восточного партнерства 15 декабря. А 24 декабря украинский президент позвонил азербайджанскому коллеге, чтобы поздравить с днем рождения.

Источник: Корреспондент

Агентство Телевидения Новости

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