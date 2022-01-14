В Харьковской области третью дозу вакцины от СOVID-19 получили более 3 тысяч человек

Третью дозу вакцины против СOVID-19 в Харьковской области уже получили 3118 человек.

Об этом сообщили в пресс-службе ХОГА.

Такие данные предоставил 14 января на брифинге директор Департамента здравоохранения ХОГА Максим Хаустов.

По его словам, третья доза вакцины, так называемая бустерная доза, необходима для укрепления иммунитета уже привитого человека.

«За 6 месяцев после введения второй дозы иммунитет человека может быть ослаблен. Как показывает всемирный опыт, в некоторых странах есть не только третья, а уже четвертая бустерная доза, и там уровень летальности и госпитализации намного ниже, чем у нас», – отметил Максим Хаустов.

Поэтому бустерную дозу граждане могут получить, если уже прошел 6-месячный срок после введения второй дозы. Как объясняет Максим Хаустов, чтобы привиться в третий раз, человек должен прийти либо в пункт прививки, либо обратиться к своему семейному врачу.

«Бустерная доза делается только мРНК вакцинами – сейчас это Moderna или Comirnaty/Pfizer. Обратившись к пункту прививки или в центр массовой вакцинации, человек по выбору может сделать ту или иную вакцину. Бустерная доза позволяет продлить действие сертификата еще на 270 дней», — уточнил директор Департамента здравоохранения ХОГА.

Агентство Телевидения Новости