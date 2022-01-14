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Украинский эксперт назвал причину мутации коронавируса

Украинский эксперт назвал причину мутации коронавируса

Пандемия коронавируса набирает новые обороты в мире из-за новых штаммов, среди которых Дельта и Омикрон.

Председатель комиссии по биобезопасности и биологической защите при Совете национальной безопасности и обороны, академик НАН Украины Сергей Комиссаренко в комментарии Telegram-каналу Минздрава «Коронавирус_инфо» объяснил причину мутации COVID-19.

Так, по его словам, вся причина в вакцинации.

«Невакцинированный человек — это отличный источник для развития и появления новых вариантов вируса. Мутации будут происходить, потому что у нас, к сожалению, еще много людей, которые не являются вакцинированными», — отметил Комиссаренко.

Также эксперт отметил, что микс в организме одного человека гриппа и COVID-19 очень угрожающий. Наша иммунная система умеет различать различные вирусы и бороться с ними, но при такой двойной нагрузке она может не выдержать. Поэтому крайне важно вакцинироваться и против COVID-19, и против гриппа.

Напомним, по состоянию на сегодня в Украине с начала вакцинальной кампании привиты 14 млн 941 тыс. 500 человек, из них получили бустерную дозу — 70 тыс. 663 людей.

Источник: УНИАН

Агентство Телевидения Новости

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