«Омикрон»: в ХОГА рассказали, когда ожидают новую волну заболеваемости COVID-19

В Харьковской области растет суточная заболеваемость ковид-19. За последние сутки в регионе зарегистрировали 691 случай инфицирования коронавирусной болезнью. Учитывая такую ​​динамику, новый всплеск коронавируса возможен уже в начале февраля, сообщают чиновники от медицины. И судя по всему, дело придется иметь с разновидностью «Омикрон». Более того, уже существует предположение, что он таки добрался до Харькова, отмечает директор областного департамента здравоохранения Максим Хаустов.

Максим Хаустов, директор департамента здравоохранения ХОГА

В кінці минулого тижня ми відіслали зразки до Києва. Як будуть результати, ми повідомимо. Ми знаємо, що в країні вони вже зареєстровані. Тому я не виключаю, що вони є і в нас в регіоні

В настоящее время для лечения пациентов с ковидом развернуто почти 5 тысяч коек в 24 больницах, но в случае обострения ситуации и потребности их количество будет увеличено. Пока же, добавляет Максим Хаустов, задача номер один – вакцинировать как можно больше людей. На сегодняшний день полный курс иммунизации прошли 45 процентов жителей Харькова и области. Третью – бустерную дозу получили более трех тысяч человек. Вводят ее через полгода после получения второй, когда иммунитет против ковид-19 может быть ослаблен. Желающие должны обратиться в пункт вакцинации или к своему семейному врачу.

Максим Хаустов, директор департамента здравоохранения ХОГА

Бустерна доза робиться тільки мРНК вакцинами. Зараз це Модерна або Файзер. Тобто, звернувшись до пункту щеплення, людина за вибором може зробити ту чи іншу вакцину. Бустерна доза дає можливість подовжити дію сертифікату ще на 270 днів

Вакцинация двумя или более дозами не снижает риск заболеть Омикрон-вариантом, но существенно помогает перенести болезнь легко, избежать госпитализации или летальных исходов. Такую картину можно наблюдать сейчас на примере Великобритании, рассказывает врач-иммунолог Андрей Волянский. Более того, специалисты воспринимают Омикрон как начало конца всемирной пандемии, потому что после его завершения большинство населения будет иметь защиту. А еще – подавляющее большинство людей перенесут этот вариант вируса легче, чем грипп, добавляет Волянский.

Андрей Волянский, врач-иммунолог

Для Омикрона характерна слабость, весьма вероятно, присущая для SARS-CoV-2, снижение или потеря чувств обоняния и вкуса, и редко опускается в легкие. Это типичная острая респираторная вирусная инфекция, с возможной потерей обоняния и вкуса

По словам Волянского, высокая смертность, наблюдаемая сейчас во всем мире, связана с Дельтой. Ее еще много, и она до сих пор активна. Пока же специалисты советуют вакцинировать людей из групп риска – для этого в наличии есть все 3 вида вакцин.

Агентство Телевидения Новости